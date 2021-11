El grupo formado por Adara, Miguel, Sandra y Julen pende de un hilo tras la 'traición' de Sandra en las nominaciones

Ahora la pareja, que parecía estar unida, ha vuelto a dar signos de debilidad con una nueva bronca

La casa de 'Secret Story' ha pasado en las últimas horas de ser un juego a ser una verdadera batalla campal, y es que la final se encuentra sólo a unas semanas de producirse. Cuanto más unidos tienen que estar los concursantes, más se han separado, y los que se hacían llamar 'La Resistencia' (Sandra, Julen, Adara y Miguel) han sufrido un varapalo tras las nominaciones 'traicioneras' de Julen y Sandra, que daban sus puntos a sus amigos Adara y Miguel, si bien ellos no se lo han tomado demasiado en serio.

Hasta ahora parecía que la parejita era la única que aguantaba, pero en las últimas horas se ha dado la vuelta a la tortilla, y Julen y Sandra han vuelto a pelearse, y todo porque Sandra, Miguel y Adara han grabado un programa dentro de la casa hablando sin miramientos sobre una compañera, Cristina Porta, algo que a Julen ha molestado mucho, no porque se lleve mejor o peor con ella, sino porque no le ha gustado ni el tono en el que han hablado de ella, ni el hecho de que hablasen sin que estuviese ella presente.

Julen se lo ha echado en cara a su novia, algo que ella no entendía, y le ha recordado que cuando Miguel se quejaba de que sus compañeros también le ponían a parir a sus espaldas, él le defendió, así que no entendía que ahora su novia hiciera lo mismo. "O te han comido la cabeza o no sé", le respondía Sandra en su discusión en mitad del jardín sin entender tanto enfado. "A mí no me ha comido la cabeza nadie", apuntaba él. "No podemos defender una cosa y aplaudir otras. No podemos hacer lo mismo que nos hacían porque no es justo", añadía justo antes de que ella se marchara para desahogarse con Miguel y Adara.

¿Estamos asistiendo a la primera gran brecha de la pareja, especialmente después de que Sandra confesara que tenía ganas de volver a ver a su ex, Tom Brusse, y hablar con él (algo que no hizo mucha gracia a Julen)? De momento, ambos viven en una burbuja dentro del programa, pero cuando salgan y se vean conviviendo solos, la cosa será muy distinta. ¿Aguantarán?

