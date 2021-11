Todo sonrisas y buenrollismo: “Es una felicidad estar aquí, siempre hemos apoyado la fundación Chocrón”, dijo Esther Doña a su llegada a la fiesta de la firma de joyería. La marquesa viuda de Griñón posaba feliz y enamorada agarrada a su pareja, el juez Santiago Pedraz, instructor del caso de la Caja B del Partido Popular. Era la primera vez que la socialité se llevaba al magistrado a un photocall. Estaba muy contenta hasta que le preguntaron por Tamara Falcó y su fiestón de 150 personas por su 40 cumpleaños, al que no asistió. Entonces Esther cambió el gesto, se puso seria y respondió a los medios con un cortante: “Hemos venido para estar con Chocrón. Y con la familia Chocrón, y nada más”. Doña evitó así contestar si felicitó o no a Tamara. Lo cierto es que entre ellas no hay sintonía. Una falta de química que se ha hecho evidente tras la muerte del marqués de Griñón en marzo de 2020 por covid.

Embajadora de joyas

Hace unas semanas, Esther sorprendió con su libro, ‘La vida de un gran hombre a través de mis ojos’ (Planeta), donde saca a la luz tiernos whatsapps de amor entre el que fuera su marido y ella. Ahora, junto al magistrado de la Audiencia Nacional, la socialité vuelve a sonreír. Así lo anuncia en su Instagram: “Comenzando un nuevo capítulo de mi vida con alegría y vitalidad”. Además, Esther es embajadora de la firma joyera. En febrero la relacionaron con el joyero Moisés Chocrón, amigo del marqués y creador de sus alianzas de boda, pero su corazón está claro que late por otro hombre.

La presentación del catálogo benéfico se convirtió en la antesala de las típicas fiestas pre-navideñas en Madrid. Al evento asistieron muchos famosos, como Anne Igartiburu y Miguel Ángel Muñoz, Genoveva Casanova, Irene Villa; las actrices Ana Arias, Lluvia Rojo y Silvia Abascal; y los actores José Coronado y su hijo Nicolás. El veterano intérprete tiene pendiente de estreno nueva peli, ‘La familia perfecta’, una comedia que protagoniza junto a Belén Rueda y Gonzalo de Castro.

Lidia y Jaime, espectaculares

Lidia Torrent acudió al evento con Jaime Astrain. La presentadora y camarera del popular equipo de ‘First dates’ (Cuatro) estaba espectacular con un look informal de pantalones pitillo, americana bicolor entallada y sandalias de tacón infinito. La pareja, muy enamorada, sale desde el año 2019.

Lidia Torrent posa con su chico, el modelo y ex futbolista Jaime Astrain. Gtres

