Aless Gibaja es todo amor, buen rollo y sonrisas en sus redes sociales, pero cuando tienes un drama personal, todo eso pasa a un segundo plano, y aunque el influencer venda una imagen despreocupada y hasta naïf, estos días ha estado desaparecido de sus redes sociales por un problema familiar: su padre está muy malito ingresado en el hospital. Aless ha parado en seco toda su vida para ocuparse de él, y después de unos días recibiendo mensajes de sus seguidores, preocupados por si le había pasado algo (ya que es MUY activo en las redes sociales), al final ha confesado que quien está mal no es él, sino su padre.

El ex gran hermano VIP quiso postear una foto de cuando él era bebé junto a su progenitor, y es que aunque es muy privado con estos temas, no ha podido evitar dejar salir sus sentimientos en una bonita publicación: "Mi papá esta SÚPER grave en el hospital (en la UCI)....... Muy malito 😢😢Lo siento si voy a estar más desconectado...... (hasta si dios quiere que se recupere un poco.... 🙏🏼💕) Ojalá pueda recuperarse pronto y ver todos los comentarios de apoyo que tiene.... Necesito todo vuestra energía ahora bebés....", escribía con dolor.

Aless también ha querido pedir mucho apoyo para él y para su padre: "Os siento más conmigo que nunca..... Sois mi oxígeno...... NO me dejéis nunca caer.....", apuntaba, y miles de 'likes' y de comentarios deseándole lo mejor se le han acumulado en las redes sociales, entre ellos los de algunos de sus amigos famosos, como Sofía Ellar, Jesús Calleja, Mar Montoro, Adriana Abenia, Blas Cantó, Ivonne Reyes o Rosa Benito.

De momento no ha trascendido qué dolencia es la que ha llevado al padre de Aless al hospital, pero desde ¡Qué me dices! le deseamos también una pronta recuperación y mucho ánimo para atravesar estos duros momentos.

