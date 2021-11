En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre una posible ruptura entre Lola, concursante de ‘Supervivientes 2021’, y su novio Iván Rubio. La escasa participación de la joven en redes sociales y el hecho de que eliminaran todas sus fotografías juntos y se dejaran de seguir hizo que saltaran todas las alarmas. Dispuesta a poner fin a los rumores, la joven ha utilizado su canal en Mtmad, ‘Wild Lola’, para explicar en que punto está su relación con el futbolista valenciano. Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, Lola ha reconocido que han atravesado una grave crisis de pareja. “Voy a hablar de algo delicado, de lo que mucha gente se ha dado cuenta en redes”, comienza diciendo en esta nueva entrega. “Notáis que en redes estoy últimamente bastante desaparecida […] He pasado una racha un poco turbia, lo he pasado mal”, confiesa.

Mtmad

“Necesitaba desconectar y tomarme un tiempo para mí. Todo esto se ha debido a que he pasado una época mala con Iván. Hemos estado a punto de dejarlo, estuve a punto también de volverme a León”, explica, dejando constancia que estaba dispuesta a abandonar Benidorm y volverse a su tierra natal para estar junto a los suyos. “Yo ya le había dejado y él me pidió que me quedase porque quería demostrarme que me quiere de verdad. Las cagadas que ha cometido las quiere remendar”, expone sin querer entrar en detalles de lo que ha sucedido.

“Decidí quedarme y darle otra oportunidad. Nos está costando, sobre todo a mí. Le doy muchas vueltas a la cabeza y, a veces, me dan bajones. Yo le quiero mucho y estoy muy enamorada de él”, continúa diciendo. Pese a todo, Lola reconoce que parece que la situación se está encauzando y ve esperanza en que la relación pueda seguir adelante. “La cosa va bien, aunque tenemos recaídas… Con ganas y con amor se puede volver a construir algo. Estamos haciendo cosas para recuperar la magia”. Entre estos planes para recuperar la chispa del amor, han decidido irse de viaje a Roma. ¿Lograrán limar asperezas en ‘la ciudad eterna’?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io