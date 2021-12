Fiama Rodríguez es una chica que no tiene pelos en la lengua y desde que su fama subió como la espuma, son muchas las pinceladas que nos muestras sobre su vida privada. La canaria se siente muy cómoda en los realities que suele participar, pero también se abre en canal en la plataforma de 'mtmad', en donde tiene varios vídeos para que sus seguidores la conozcan un poquito más.

En ese canal, la que fuera concursante de ‘Secret Story’ ha hablado sobre sus retoques estéticos, sobre las que han sido sus parejas y ahora se ha abierto un poquito más. Fiama se liaba la manta a la cabeza y le contaba a sus seguidores en 'Yes to all' las experiencias que ha tenido desde que se "soltó" sexualmente hablando y reconoció ser bisexual. Ya conocíamos que a la que fuera soltera de 'La isla de las tentaciones' le gustan los hombres y las mujeres, lo que no conocíamos los "líos" en los que se ha metido cuando era más jovencita. "Quiero contar mi experiencia para ayudar a otras personas", comenzaba explicando la joven.

mtmad

"La primera vez que empecé con una chica lo tomé como algo normal. Todo me pasó cuando tenía 17 años", explicaba la canaria. Fiama reconoce que, aunque a ella la educaron bien sexualmente, es un lío de sentimientos cuando lo experimentas por primera vez. Por eso pide que estos temas se normalicen más para que a quién se descubra tarde o temprano, no se abrume.

La canaria no ha dejado nada para la imaginación y ha dado todos los detalles de cómo fueron algunas de sus primeras relaciones con chicas "Lo descubrí cuando ingresé en un centro en Barcelona por una enfermedad. Luego se me pasó y volví con chicos". La joven ha tenido sus más y sus menos y se abría con sus seguidores: " Una vez me lié con la novia de mi ex cuñada y nos vio". Fiama es una tía muy "pasota" y lo cuenta todo con gracia, y aunque parezca todo muy rocambolesco, la soltera de 'LIDLT' considera que lo ha tenido muy fácil y que cuando se enteraron en su casa de su bisexualidad, no pudo ser todo más natural.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io