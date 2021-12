El año 2021 está cerca de llegar a su fin, por este motivo Pablo y Steisy han aprovechado la ocasión para hacer un balance sobre cuánto se han podido llegar a gastar en este tiempo. La pareja ha reconocido que suele tener muchos gastos, y es que a los pagos de su nueva casa se han unido los muebles que han comprado para decorarla y las operaciones estéticas a las que se han sometido en estos meses. Unos cambios que han hecho que se incremente mucho su gasto anual.

"De media me he podido gastar al mes entre 2.500 y 3.500 euros", ha reconocido la ex tronista asegurando que esto es algo que puede aumentar mucho cuando se va de viaje. "Por ejemplo cuando le regalé el viaje a África pues pude gastarme 7.000 euros", ha reconocido. Por tanto, ha dejado claro que, aproximadamente, gasta unos 40.000 euros de media al año, aunque a esto hay que sumarle las escapadas que realiza junto a su pareja y los gastos de su piso. Una cantidad en la que entran los gastos fijos que ya reconoció que tiene siempre al mes.

Mtmad

Por su parte, Pablo ha confesado que él puede llegar a gastar el doble que su chica, y es que solamente contando el mes de enero ya se gastó 11.300 euros. Sin embargo, ha querido dejar claro que esto se debe a la obra de su nueva casa y a los gastos de sus muebles. "Si ella gasta de media al mes 3.000 yo gastaré unos 6.000. Al año serán unos 80.000 euros", ha confesado.

Sin duda, unas cifras que han terminado sorprendiéndole, y es que ha reconocido que le parece mucho dinero. "La gente flipará porque habrá algunos que se gasten 10.000 euros al año. Es muchísimo eh, lo que pasa que nos hemos acostumbrado", ha indicado. Por este motivo, ambos se han propuesto para el año que viene ser más ahorradores.

Mtmad

"Yo quiero comprar pisos con mi dinero. Tengo uno y me gustaría comprar otro. Quiero terminar de pagar este, lo alquilo y a por el otro. Yo el día de mañana no quiero trabajar y quiero tener cubiertas las espaldas", ha reconocido Steisy dejando claro que quiere tener un buen hogar para poder dárselo el día de mañana a sus hijos.

