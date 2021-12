Cristian Suescun ha preocupado mucho a sus seguidores al compartir un vídeo en el que aparecía en el hospital. El hermano de Sofía Suescun anunciaba a través de sus redes sociales que había tenido que ser ingresado debido a una vieja lesión. Vestido ya con un camisón, gorro y mascarilla, el ex superviviente advertía de su inminente entrada a quirófano, mientras confesaba que esperaba que todo acabase saliendo bien. Una imagen que suscitó todo tipo de dudas.

Tras pasar unas horas, el hermano de Sofía Suescun volvía a aparecer confesando que la operación "se había complicado un poco", por lo que tuvo que pasar la noche ingresado en el hospital. "Tenía la muñeca rota desde hacía un tiempo. Con todo esto del COVID no me he podido operar antes, porque había mucha lista de espera. Ayer me operaron la muñeca", ha reconocido dejando claro que al final todo salió bien y que ya se encuentra mucho más recuperado.

Instagram

Al parecer, Cristian Suescun tenía desde hace un tiempo dos cartílagos rotos, algo a lo que por fin ha podido poner solución tras una larga espera. La noche en el hospital la ha tenido que pasar solo, y es que por las medidas sanitarias impuestas nadie podía quedarse con él. Sin embargo, ha estado poco tiempo en esta situación y es que ya ha recibido el alta.

Instagram

Una gran noticia que ha celebrado tomando un cocido madrileño que parece que le ha sentado de maravilla. De momento, el ex superviviente parece estar centrado en su recuperación y sus curas, y no ha querido dar más detalles sobre cuáles fueron esas complicaciones que vivió en quirófano.

