Hace pocas semanas conocíamos que Aaron Carter presumía de una vida idílica e envidiable con su prometida, Melanie Martin, y con el bebé que estaban esperando. En noviembre el bebé vino a la vida y los padres quisieron hacerle un homenaje a Michael Jackson, mentor de Aaron. Hasta aquí parece un cuento de hadas pero todo se convertía en un final infeliz y sin perdiz. Dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pero esta vez parece ser que son las malas noticias las que rodean a la pareja.

Ha sido el propio músico estadounidense el que anunciaba su ruptura con Melanie Martin. La pareja han decidido tomar "caminos separados". El cantante ha querido dar sus explicaciones a través de sus redes sociales, en concreto Aaron escribía un tuit diciendo: "Debido a razones personales, Melanie Martin y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha ocurrido una mentira muy grande y mi hermana, al hablar a mis espaldas con mi exprometida, lo ha arruinado todo, sobre todo si tenemos en cuenta que ella [Melanie] sabía lo que Angel trató de hacerme en los tribunales. Gracias, Angel, has jodido mi familia. Dios te bendiga".

Due to personal reason Melanie Martin and I have decided to go our separate ways. There has been a very big lie and my sister communicating w my ex fiancé ruined everything considering she knew what angel tried to do to me in court thanks angel you ruined my family. God bless — AARON CARTER (@aaroncarter) November 30, 2021

El cantante cuenta con un ejército de fans. Casi 600.000 seguidores en Twitter que necesitaban saber más sobre esta triste y a la vez interesante noticia, por lo que Aaron Carter ha continuado explicando: "Tengo la familia más engañosa y rastrera y Melanie me ha estado mintiendo todo este tiempo, pues ha estado hablando con mi hermana melliza y aquellos otros miembros de mi familia que intentaron meterme en la cárcel y que han batallado en los tribunales para que me pusieran una tutela. Estoy en shock, esto es horrible".

Por lo que ha contado en varias ocasiones el cantante, la relación con su hermana y el mal rollo viene de lejos. Según cuenta el estadounidense, su melliza afirmó haber descubierto que Aaron quería "matar a Lauren Kitt [esposa de su hermano Nick Carter] y al hijo que están esperando". Aaron ha tomado la vía de desahogarse con sus fans y lo que más le duele, a parte de la traición de su pareja, es haberse convertido en padre soltero.

