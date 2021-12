El ex participante de 'LILDT 3', Jesús, ha sorprendido a sus seguidores anunciando que ha puesto en marcha un nuevo proyecto profesional con el que está muy ilusionado y feliz. El joven ha presentado a través de sus redes sociales la marca de ropa que ha sacado, llamada Genz. "Quiero presentaros un proyecto y a la vez un pedacito de mi. Genz nace después de mucho trabajo e ilusión, no es una marca al azar, cuidamos hasta el más mínimo detalle y está hecha desde cero", ha comenzado explicando con unas fotografías en las que aparecen él y su chica mostrando una de las sudaderas que podrá comprar los usuarios.

El 'influencer' ha reconocido que espera que pueda tener una gran acogida, y es que es un proyecto al que le ha dedicado mucho tiempo y cariño. "Os aseguro que ha llegado para quedarse y para sacar colección tras colección", ha indicado dejando claro que espera que su negocio pueda ir creciendo poco a poco. De momento, en su página web podemos encontrar sudaderas y camisetas de manga corta y larga en diferentes tonalidades.



Además, durante su presentación no ha querido perder la oportunidad de dedicar unas palabras de agradecimiento a su familia y a su chica. Jesús y Marina parecen estar cada día mejor y es que tras la abrupta ruptura que protagonizaron en 'LIDLT 3' después de que ambos cayesen en la tentación, parece que han conseguido solucionar todas sus diferencias y están disfrutando al máximo de esta nueva oportunidad que se han dado tras su paso por 'LUT'.

Esta sorprendente publicación se ha llenado rápidamente de numerosos comentarios de felicitaciones. Entre ellos el de Sandra Barneda que no ha querido perder la oportunidad de mostrarle todo su apoyo. Además, también ha recibido el cariño de algunos de sus compañeros como Gonzalo Montoya. "Todo su esfuerzo tiene su recompensa. Vas a triunfar y yo feliz de verte feliz. Te quiero", le ha escrito el ex de Susana Molina. Unos mensajes a los que se ha unido también el de su chica, que le ha querido comentar con una simple palabra que lo resume todo: "Equipo".

