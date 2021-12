Ed Sheeran se busca un palco de lujo para disfrutar de la vuelta de su mujer, Cherry Seaborn, a los terrenos de juego. Un año después de ser madre de la pequeña Lyra, la mujer del cantante, volvía a jugar al hockey, y su marido, claro, no podía perdérselo. Cherry practica este deporte desde los 17 años y lo hace ahora en el equipo de los Harleston Magpies. Y su retorno no pudo estar mejor: el dorsal número 19, que es el que lleva, salió del partido anotando un gol que el pelirrojo con más éxito en la música ‘cantó’ desde el interior de su coche, donde se metió para evitar acabar empapado por la lluvia.

Y es que Ed no se quería perder la vuelta de Cherry a los terrenos de juego pero ¿por qué mojarse si podía disfrutar del partido calentito y en un palco de lujo? Y es que dentro de su Bentley, un vehículo que no le ha costado menos de 250.000 euros, se estaba calentito y sin mojarse. ¡Así cualquiera disfruta del partido! Solo le faltaban el refresco y las palomitas para tener el pack completo.

El cantautor y su mujer se conocieron a los 11 en la escuela secundaria Thomas Mills en Suffolk, Inglaterra, lugar donde se produjo el flechazo. La vida los separó, pero volvieron a coincidir en 2015 cuando ella trabajaba en Estados Unidos donde él ya triunfaba como cantante. No se volvieron a separar y ahora son padres de una niña, Lyra de poco más de un año. Y lo de que a ambos les guste el deporte ayuda ya que les hemos visto como espectadores de partidos de fútbol.

Cherry, la mujer que ocupa el corazón de Ed Sheeran, es licenciada en Administración de empresas y consultora en inversiones de riesgo, siempre compatibilizó sus estudios con el hockey hierba. En 2009 fue bronce con el equipo nacional inglés Sub-21 en el Campeonato de Europa.

