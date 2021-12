Ana Obregón ha vuelto a lucir su mejor sonrisa por una buena causa. Ella, mejor que nadie, sabe el apoyo tan grande que se necesita cuando tu hijo enferma. Por eso, la actriz quiso visitar la Fundación Infantil Ronald McDonald como podrás leer en el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en el kiosco. Esta organización cuenta con cuatro casas que sirven de hogar para los niños que se tienen que trasladar de ciudad para recibir cuidados médicos especializados. "Estas casas ayudan a las familias que, desgraciadamente, tienen a sus hijos hospitalizados, y eso es algo que hay que apoyar. Sólo cuando pasas una lucha de esa forma con tu hijo sabes que toda ayuda es necesaria. Esos tratamientos se suelen hacer en Madrid y Barcelona, a lo mejor no en Cuenca, así que hay que apoyar a estas familias", explicó emocionada.

Con muchos planes Ana sigue dando pasos en su duelo, un año y medio después de perder a su hijo Aless. "Sé que voy a volver a nacer. Ahora estoy apagada, pero sé que voy a salir. Siempre pude salir de las cosas y sé que voy a hacerlo, si no es por mí, lo haré por mi hijo", confesó hace tan sólo unos días. La actriz asegura que el dolor que arrastra sigue siendo igual de intenso, pero ahora "dura menos". También reconoce que el trabajo está siendo ahora mismo una tabla de salvación.

Precisamente, Ana Obregón volverá el próximo 31 de diciembre a la Puerta del Sol para despedir 2021 y antes amenizará la Nochebuena al frente del programa 'Telepasión', una recta final del año cargada de proyectos. También tiene planeado revisar y publicar el libro que su hijo dejó escrito antes de fallecer, una historia cargada de sentimientos encontrados. "Es verdad que el trabajo no solo te distrae, sino que te abstrae de la realidad. Llega un momento que o te abstraes de la realidad o es imposible aceptarla", apuntó.

Siempre con su madre y su hijo en el corazón

El pasado mes de mayo, la actriz tuvo que enfrentarse también a la muerte de su madre, Ana María, un mazazo del que todavía no se ha recuperado. "Mamá, perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor", confesó con este mensaje en sus redes.

