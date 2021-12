Lucía de 'LIDLT' ha cogido peso y este es el motivo

La gaditana aprovechaba su canal de mtmad para dar algunas explicaciones a sus seguidores sobre lo que ocurrió después de la grabación 'La última tentación' y aclarar cómo está con Isaac: "Nos pasamos el verano peleados y peleando. Sólo hablábamos para tirarnos trastos a la cabeza. Un día coincidimos en una fiesta de noche y no nos miramos ni a la cara, cada uno se fue por un lado a dormir". Sin embargo, algo se removió en Isaac que le hizo escribir a Lucía: "Al día siguiente me escribió para hablar... y a raíz de ahí, y de irnos cada uno a nuestra casa, empezamos a hablar y hablar... y poco a poco volvimos", explicaba la de Puerto Real.

Ya con su relación estable que va viento en popa y cada vez más segura de si misma, Lucía está inmersa en nuevos proyectos y para estar espectacular, la joven decidía cambiarse el look. La gaditana cogía su cámara para grabar desde la peluquería porque quería hacerse un cambio de look ya que se veía muy rara con el color de su pelo y decidía ponerse un poco más rubia y algunas extensiones.

mtmad

Después de su sesión de belleza, la joven volvía al hotel para prepararse para el debate de las tentaciones y ahí se sinceraba diciendo que había pasado una de las peores semanas de su vida después de que en 'Sobreviviré' se rumorease con una supuesta infidelidad de Isaac (Lobo). "Puedo decir que, desde que salí de 'La ultima tentación', ha sido una de las peores semanas que he pasado", contaba.

mtmad

Por el estrés, Lucía ha sufrido una transformación física y la ansiedad le provoca subidas y bajadas de peso. "Me paso todo el día viajando y no como bien", explicaba. Sus seguidores enseguida han pensado en lo que están deseando: ¿Está Lucía embarazada? La joven no tenía problemas y despejaba todas las dudas: "Por muy delgada que esté yo eso lo tengo por constitución", explicaba la joven cogiéndose la barriga. "No estoy embarazada y no pretendo matarme en el gimnasio ni con dieta".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io