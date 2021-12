Jonshel Alexander, la actriz que interpretó a una de las niñas de la película 'Bestias del sur salvaje' (cinta que fue nominada a 4 premios Oscar en 2012), falleció en un tiroteo el pasado 27 de noviembre en Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), a los 22 años. Según fuentes policiales, Alexander se encontraba con un hombre dentro de un vehículo cuando ambos fueron tiroteados. Ella murió en el acto, mientras su acompañante, cuya identidad no se ha desvelado, fue hospitalizado.

Alexander interpretó al personaje Joy Strong en 'Bestias del sur salvaje', la 'ópera prima' de Benh Zeitlin en la que cuenta la historia de una comunidad pobre que lucha por sobrevivir en los pantanos de Luisiana. Los papeles principales estaban intepretados por actores nativos de Luisiana, pero Alexander, que entonces tenía 12 años, era demasiado mayor para dar vida a la protagonista, pese a ello, el director quería que estuviera en el elenco y la eligió para un papel secundario.

Benh Zeitlin ha expresado sus condolencias a través del portal Nola.com, donde ha dicho estar completamente devastado y en contacto con su familia. "Incorporamos una parte a la película que estaba inspirada en ella. Gran parte del diálogo está escrito por ella y gran parte de su personaje surgió de quién era realmente Jonshel. Su personaje se llama Joy Strong (Fuerte Alegría), que siempre pareció una descripción perfecta de Jonshel", ha dicho el director.

También se ha despedido de ella Quvenzhané Wallis, protagonista de la cinta. "Cuando rodamos siempre estábamos juntas y desearía poder retroceder en el tiempo para verte de nuevo. Te Quiero. Mucha gente te echará de menos", ha escrito en sus redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras participar en 'Bestias del sur salvaje', Alexander no continuó su carrera como actriz. Terminó sus estudias y trabajó como camarera. Tenía una hija de un año.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io