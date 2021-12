Heidi Klum saca su lado más sexy para su última sesión de fotos. ¡Menudo cañonazo! Y es que la modelo nos dejó sin palabras durante su último posado. Demostró ser toda una profesional: hacía frío y viento, pero la alemana terminó haciendo la croqueta en la playa con un vestido minúsculo para que el fotógrafo pudiera captarla en todo su esplendor. Heidi se desplazó a la isla de Mikonos, en Grecia, para rodar una nueva campaña publicitaria, y es que sigue siendo una de las modelos más cotizadas del mundo a sus 48 años.

Para mantenerse en plena forma, la top, que es madre de cuatro hijos, asegura que le encanta ponerse las zapatillas y salir a correr: "Mi ejercicio favorito es irme de carrera a lo largo del río Hudson, en la ciudad de Nueva York. Es un camino precioso y siempre te sientes rodeada de una comunidad increíble, me inspiran a seguir adelante". Esta afición la comparte con su marido, Tom Kaulitz (32), guitarrista de la banda Tokio Hotel, con quien comparte otras aficiones como, por ejemplo, cantar en la ducha.



Heidi no tuvo reparos en tirarse en la arena con su mini vestido. No le importó ni mancharse el pelo ni estar a punto de enseñar más de la cuenta durante la sesión ¡Estaba totalmente metida en el papel! Ademçás, a su look no le faltaba detalle: minivestido, botines con tacón de aguja, maxipendientes y gafas de sol. La modelo se casó en 2019 con Tom Kaulitz, guitarrista de la banda Tokio Hotel. Antes estuvo casada con Seal, en un matrimonio que parecía indestructible.

