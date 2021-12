Lily-Rose Depp estrena novio con mucho ritmo. La hija mayor de Johnny Depp y Vanessa Paradis ya no esconde su relación con su nuevo amor, el rapero francés Yassine Stein. La parejita hacía la compra en un súper de Los Ángeles y, aunque el sitio no es muy romántico, no frenaron su pasión ni empujando el carrito de la compra en el parking… Lily-Rose, de 22 años, y su nuevo amor salen desde mediados de septiembre, cuando la actriz y modelo rompió con el actor, cantante y modelo Austin Butler, una relación nunca confirmada por la pareja.

Mientras paseaban su amor por el parking del supermercado, Lily-Rose y Yassine no soltaban sus respectivas bebidas (té matcha ella, café, él) ni el carrito de la compra mientras se besaban apasionadamente. ¡Love is in the air! Y es que ambos están muy enamorados y ya no esconde su relación.

La actriz y modelo y el rapero vestían de manera informal para hacer la compra: ella con camiseta y jersey de punto, minifalda drapeada y calzado plano, y él con sudadera, pantalones cortos, deportivas y gorra. Lily-Rose sigue los pasos artísticos de su familia y se abre camino como modelo y actriz. Mientras que Yassine Stein es un músico que triunfa en el mundo del rap.

¿Quién es Yassine Stein?

Aunque nacionalizado francés, Yassine Stein nació en Rabat (Marruecos). Su pasión es el rap, del que suele hablar en sus redes sociales donde comparte sus mejores temas. Uno de sus canciones más conocidas es 'Marrakesh butter' que tiene un conocido videoclip.

