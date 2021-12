Dulceida es una de las creadoras de contenido pioneras entre las influencers de nuestro país. La conocida 'it girl' catalana ha protagonizado muchos titulares a lo largo de las últimas 24 horas. No solo por mostrar en imágenes lo momentos más duros de los últimos meses, dando naturalidad a la idílica vida que muestra en redes sociales, sino también por compartir look con María Pedraza en la misma noche, una en Madrid y otra en Barcelona, ambas asistieron a diferentes eventos con el mismo vestido de Dior.



El último año ha sido muy duro para ella, no solo a raíz de la pandemia para el resto de los mortales, también por el fallecimiento de su abuela y su separación de Alba Paul tras siete años de intensa relación. Cuando se acerca el fin de este fatídico año par ella, ha querido mostrarse de lo más natural y por eso, Dulceida muestra en imágenes sus momentos más duros.

"Voy a empezar a subir cosas despidiendo este año, como hago siempre. Pero esta vez de manera diferente ya que este año para mí, ha sido muy distinto al resto", comenzaba escribiendo Dulceida junto a su publicación más sincera con una sucesión de imágenes en la que podemos verla llorando, sin maquillaje y destrozada en momentos difíciles que han tenido lugar en los últimos 365 días.

"Como siempre digo, las redes sociales son un x % de cada persona, detrás de las pantallas hay personas, que sienten, todas con sus historias, que desconocemos. Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes. Estas fotos que veis, se las mandaba a mis amigos (muchas veces entre risas) cuando me preguntaban que tal estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos. Y no pasa nada, son parte de nosotros. Me da un poco de vergüenza subir esto, pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte 🤍 A cuidarnos y a querernos mucho ✨", una importante reflexión que nos invita a cuidarnos.

