Estrella Morente habla, por primera vez, de Sara Carbonero. No es de las que le guste hablar mucho y, menos de los demás, pero durante la presentación de su nuevo disco 'Leo', en Madrid, la pregunta sobre su 'cuñada' era obligada: Estrella, ¿estará esta Navidad Sara Carbonero sentada en vuestra mesa al lado de tu hermano Kiki? Pasen y lean…

Estrella, presentas 'Leo', ¿qué vamos a ver en este nuevo disco?

A mí me gustaría que la gente disfrutara mucho con él, que se lo pasara bien, que bailase, porque tiene cosas muy divertidas, pero también está mi amor a la literatura.

¿Hay alguna colaboración de tu hermano Kiki?

Hay colaboraciones, pero no de mis hermanos. Ellos están solos volando alto.

"Mi padre era de esas personas que eran necesarias, que te hacían un poquito mejor"

Hace unos días le habéis hecho un homenaje a tu padre, ¿cómo habéis vivido ese momento los hermanos?

Fue muy bonito porque fuimos a reunirnos, a encontrarnos, a acordarnos de aquel Enrique, del amigo de sus amigos, el más familiar, el más cercano, el más cariñoso. Pero a mi padre se le dedican homenajes a diario en el mundo entero. Él era de esas personas que eran necesarias, que te hacían ser un poquito mejor. Y yo estoy muy orgullosa de haber nacido bajo las alas de ese genio.

Gtres

¿Qué vais a hacer en Navidad?

Vamos a pasarla en familia. No hay cosa más bonita que poder compartir, aunque suene a tópico, pero es que la verdad, que son fiestas para eso. Y con música, por que mi casa sin música es como un huevo sin sal (Risas). Además, como este año ya estamos vacunados, podremos besar a nuestros abuelos, y ya con eso yo tengo la Navidad.

¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de la Navidad en familia?

En mi familia no hay cosa con la que más se disfrute, más que con una reunión alrededor de una chimenea, escuchando a un abuelo o una abuela hablar, a un niño reír, un cante, un villancico inédito que de pronto alguien viene y lo canta… Y haciendo puchero. Además, yo creo que el gran lujo es tener a tus familiares contigo y poder abrazarles y hacerles felices.

"De la relación de ellos dos yo no voy a hablar"

Hablando de amor, ¿Sara es una más de la familia?

Yo creo que el amor es bonito siempre y el disfrutar de las personas que te hacen felices y hacen felices a los demás. Es importante rodearse de gente que te haga ser mejor y Sara transmite mucha alegría, pero de la relación de ellos dos yo no voy a hablar porque no quiero ni confirmar ni desmentir nada. A mí no me gustaría que lo hiciesen conmigo… Lo que sí te digo es que tengo la suerte de tener como amiga a una persona extraordinaria con una trayectoria muy importante en este país. En España se la quiere mucho y en mi familia también.

Gtres

Eres muy amiga de Enrique Ponce, él también saca disco…

No tenía ni la menor idea.

Él y Paloma ya están un poquito mejor, ¿no?

Él y Paloma serán amigos míos siempre.

Sara Carbonero y Kiki Morente, una relación que se consolida

Gtres

El cantaor y Sara Carbonero se conocieron a principios de verano, unos meses después de que ella hubiera hecho pública su separación de Iker Casillas. Y lo que empezó como una bonita amistad, comenzó a tornarse en algo más. Amantes de la música, la cultura y el arte, Kiki y Sara empezaron a compartir momentos hasta que lo suyo se convirtió en amor. Nunca han confirmado ni desmentido su relación pero han compartido conciertos y salidas nocturnas que hacen más que evidente que lo suyo se consolida día tras día.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io