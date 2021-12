Yoli Claramonte acaba de casarse con su chico, Jorge, pero parece que, aunque nos venden felicidad en su canal y en las redes sociales, no es oro todo lo que reluce: los problemas los llevan tras las cámaras y ahora que acaban de pasar por el altar para sellar su amor de forma oficial, ha salido a relucir uno que ha puesto al joven en jaque: Yoli ha sacado un oscuro secreto que él guardaba bajo la ropa y del que ni sus padres tenían ni idea... y no es otra cosa que un tatuaje. Un tatuaje de lo más especial, porque es, ni más ni menos, que el nombre de su ex novia.

"A mí la muchacha no me ha hecho nada, ni sé quién es, pero cada vez que hago tiki-tiki con él, veo su nombre", ha confesado ella, que estaba "más quemada que la moto de un hippy" por tener que ver el tatuaje todos los días de su vida. Jorge, sin embargo, ha confesado que ya tenía planes de borrarlo o taparlo: "Sin que tú me lo dijeras ya tenía pensado quitármelo o tatuarme la pierna entera y taparlo con otra cosa, pero al final por unas cosas o por otras no he podido. Es una cosa que ni la pienso ni me molesta, está ahí y ya está", ha señalado él.

Mediaset

Aún así, sin prisa pero sin pausa, Yoli cree que ya ha aguantado suficiente, y ahora que están casados es el momento de dar carpetazo al pasado, concertar una cita con una clínica y borrar a esa chica del mapa, y así lo han hecho. Y además, aunque él no quería decir el nombre de la joven, finalmente hemos sabido quién es porque ha mostrado el tatuaje a cámara. ¡'Bye bye', Sheyla!

Mediaset

Mediaset

El propio Jorge ha querido dejar claro que el tatuaje fue un poco "a traición", y se lo hizo porque la joven con la que salía, con la que tuvo una gran amistad y luego una relación, era tatuadora. Aún así, Yoli no quería saber nada más del tema: "A quién se le ocurre tatuarse el nombre de su ex en la minga", decía. Toda la razón, Yoli. Toda la razón...

