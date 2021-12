Si hace un año a Aurah Ruiz le hubieran dicho que iba a estar saliendo de nuevo con Jesé Rodríguez y viviendo con él y su hijo en paz y armonía, quizá se habría reído a carcajadas, pero la realidad siempre supera a la ficción, y ahora está en posición incluso de celebrar las navidades con el padre de su hijo como una familia feliz ¡y hasta de planificar viajes juntos! De hecho, superado lo peor de la pandemia, Aurah y Jesé han decidido hacer un viajazo como los de antes: se van fuera de España bien lejos para desconectar... y cuando decimos desconectar es por completo, porque se van hasta sin niños.

El futbolista (y cantante) y la influencer han decidido marcharse para reconectar el uno con el otro, y eso no incluye a los hijos: se irán estas Navidades y pasarán la Nochebuena fuera, para luego, ya sí, unirse al resto de la familia para celebrar Nochevieja, Año Nuevo y Reyes todos juntos, y es que los hijos de Jesé pasarán la Navidad con sus respectivas madres mientras Nyan la pasará con sus abuelos muy vigilado por sus problemas de salud (principal motivo por el que el pequeño se quedará en tierra).

Mal rollo con la familia de Jesé

Aurah, que ya ha aprovechado para mostrar cómo decoraba junto a Nyan y Jesé su nueva casa con los adornos de Navidad, ha dejado claro que pasarán las fiestas con su familia, pero también ha lanzado detalles que aún se desconocían sobre la de Jesé, y es que parece ser que la parentela del futbolista canario no la traga y no se van a juntar en estas fechas tan señaladas: "Se mantienen distantes conmigo. No sé que van a hacer. A mí me da igual, yo no tengo ningún problema con nadie. Yo sólo vivo mi vida con mi familia, que son mi hijo y mi pareja", ha sentenciado en su canal de mtmad sin querer entrar en más detalles. ¡Uy uy uy... aquí hay salseo!

