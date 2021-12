Hace ya unas semanas que se venía especulando con que Margot Robbie va a debutar en el papel de mamá. Ahora la actriz, que mantiene la boca bien cerrada al respecto (literalmente: tapada con mascarilla, como siguen mandando las normas y la prudencia), parece confirmarlo dedicando toda una jornada a recorrer varias tiendas especializadas en ropita para bebés en el pudiente y exclusivo barrio de Notting Hill (Londres) e incluso salir de alguna de ellas con bolsas. Buen dinero se dejaron, porque la bolsa de la firma Bonpoint, una de las favoritas de las celebrities, no era precisamente pequeña...

No estuvo sola: a su lado, su maridito, el cineasta y productor Tom Ackerley, con el que, después de tres años de relación, celebró boda secreta en 2016 en Australia, tierra natal de la actriz. Hace sólo unos años, concretamente en 2017, preguntada por si quería ir a buscar el bebé, la protagonista de 'Aves de presa' fue muy clara: dijo que ni de broma, que con 27 años no se veía preparada para ser madres... pero ahora tiene 31 y la cosa podría haber cambiado.

Entre el abrigo de borreguito y tanta bolsa, poca tripa podía adivinarse en la actriz que dará vida a la muñeca Barbie en su próximo proyecto, pero algunos medios dicen que está de tres meses. Tras las compras, el matrimonio (él cargado con un ramo de flores) buscó una cafetería para descansar, tomar algo y recargar energías para ¡más compras! Ese bebé, si es verdad que llega, mejor que llegue con varias perchas debajo del brazo... ¡que le van a hacer falta!

