Le conocimos hace veinte años gracias a la exitosa serie ‘Los Serrano’. Desde entonces, Álex Barahona no ha dejado de trabajar en el mundo de la interpretación. Asegura que, a pesar de la fama, siempre ha tenido la cabeza en su sitio, lo que hace que su mujer y sus dos hijos, Julieta y Marcos, vean su profesión con total naturalidad. Tras triunfar en Madrid en el Teatro Reina Victoria junto a Laia Alemany y Armando del Río con el thriller teatral ‘Tarántula’, recorre los teatros de la geografía española con esta obra que desde el principio tiene al espectador pendiente para encajar las piezas de un puzzle que sorprende: "Es una obra de teatro de género, es un thriller. A partir de un robo se empieza a desarrollar una historia imprevisible con muchos giros", nos ha explicado en una entrevista en la que se ha sincerado al 100%.

"Hemos tenido muy buena acogida", ha contado, pero reconoce que el teatro es "muy sacrificado". "Una obra de suspense es arriesgado, pero a la gente le gusta porque es como novedoso", ha añadido, justo antes de apuntar que la relación con sus compañeros, Armando del Río y Laia Alemany (pareja en la vida real), ha sido de lo más fluida: "Me han adoptado. Está siendo muy fácil porque están muy ilusionados porque es un proyecto que están produciendo y protagonizando. Me hacen partícipe de muchas cosas".

El actor viste una camiseta (12,99 €) de Pull&Bear con pantalón (99 €) de Antony Morato y zapatillas (74,90 €) Victoria. Gema Checa / HEARST

Gracias a su duro trabajo, Álex no para: reconoce que tiene un proyecto de peli encima de la mesa y que está escribiendo una novela, pero entrar en los 40 está siendo duro: "Yo creo que todavía no me he quitado la imagen de actor adolescente. Ya tengo 40 años y la gente me sigue relacionando mucho con ‘Los Serrano’ y ‘Física o química’. Pero yo creo que ese salto a la madurez le cuesta a todo el mundo. Yo sigo en ese salto, y está costando por mi parte y por la industria. Cuando siempre has estado haciendo una cosa cuesta apartarte de lo que ya conoces y da un poco de vértigo. Pero es el proceso de todo el mundo porque en el trabajo hay ciclos. Mi ciclo como adolescente está acabando".

Álex lleva camisa (29,99 €) de Mango, vaqueros (108 €) de Gaudí Jeans, zapatillas (75 €) Vans y gorra (39 €) de Gant. Gema Checa / HEARST

"Tú estudiaste Química...", le recordamos en un momento de la entrevista, algo que nada tiene que ver con su trabajo actual: "Sí, y parece que el destino me rescató para algo que no iba bien. No era vocacional, llegué hasta cuarto curso y ya no me acuerdo ni de la tabla periódica", bromea, pero su vida sigue ligada a la ciencia por su pareja, que es sanitaria, y aunque podría no gustarle la profesión de Álex, la entiende perfectamente: "Yo lo vivo de una forma muy natural, que es la forma más sana para vivirlo. Mis hijos todavía son muy pequeños para entenderlo. A mí nunca me llamó la atención la fama". "¿Y tus padres, ¿qué te decían cuando empezaste en esto?", queremos saber. "Ellos nunca han presumido de hijos. Mis padres siempre me han dado mucha libertad y confianza. Esta profesión te quita mucha vida, pero también te la da. Es inestable y a veces tan subjetiva, que te hace crecer como persona".

Los 40, esa barrera psicológica: "Me asusta"

La industria a veces puede ser cruel con los actores cuando cruzan la barrera psicológica de los 40, y aunque no oculta tenerle mucho respeto, no se queja del momento que está viviendo... por ahora: "He tenido épocas en las que el teléfono no ha sonado, sí, pero no tantas veces ni para asustarme. Me asusta más el momento de ahora, cuando ya tengo 40 años, y te das cuenta de que ya no hay tantos papeles. Noto como un poco de abismo. De eso siempre se han quejado las actrices", reconoce. ¿Y si tuviera que irse de España? Lo cierto es que le costaría: "La verdad es que no me lo he propuesto, porque me siento muy bien aquí, tengo mi círculo de confianza. Otra cosa es que saliera la oportunidad, pero no lo buscaría.

Muy sexy con camiseta (47,20 €) de Loreak Mendian, pantalón (97 €) de Gaudí, cinturón (19,99 €) de Mango y gafas (199 €) de Etnia Barcelona. Gema Checa / HEARST

"¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos?", le preguntamos, y se muestra dubitativo, pero también abierto a lo que pueda venir: "Lo he pensado muchas veces, pero creo que deben de hacer lo que quieran. Lo que es inevitable es protegerlos de las hostias que se vayan a dar".

Trucos 'beauty' para hombre

Imágenes cedidas por las marcas

Gel voluminizador The Gelee, sin aclarado, de Li:OH, 24 €. COMPRAR

Crema facial con SPF 50, de Altruist, 10 €. COMPRAR

Crema de manos, de Suavinex, 4,50 COMPRAR

Secador Hydro-fusion brillo, de Bayliss, 55,90 €.COMPRAR

Ayud. de foto: Cristina Martínez Estilismo: María Álvarez Maquillaje y peluquería: Patricia de Lucas para Alegría Make up. Agradecimientos: Restaurante Rubaiyat. Calle de Juan Ramón Jiménez, 37. Tele.: 913 591 000.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io