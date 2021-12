Cada vez que Gianmarco Onestini y Adara se ven, saltan chispas, y no precisamente de amor. Su ruptura, en pleno confinamiento de la pandemia en marzo de 2020, hizo saltar lo que parecía una bonita relación por los aires: él incluso se volvió a Italia como pudo y ella se retiró temporalmente de la tele. El tiempo, sin embargo, ha puesto todo en su sitio, pero entre ellos la cosa sigue sin ir del todo bien: mantienen una relación cordial y nada más, y ahora además les toca verse (y sentarse juntos) en el plató de 'Secret Story'... y esta semana ocurrió algo totalmente inesperado.

La ex pareja mantenía una prudente distancia social (por el COVID y porque no se soportan) mientras comentaban el reality, y preguntados por cómo estaban por Jorge Javier Vázquez, Gianmarco se vino arriba: "Tengo una bella compañía aquí en plató, estoy siempre bien acompañado por lo tanto estoy muy contento", señaló mirando a su derecha, donde estaba Adara. La cara de la ex azafata era un cuadro: "¿Qué le pasa hoy?" se preguntó sorprendida.

Mediaset

Según ella, su relación está "como siempre", y para él están "tranquilitos". Eso sí, Adara reconoció que siempre puede ir a peor, por lo que con esas palabras sencillamente confirmó que bien bien tampoco se van a llevar. Vamos, que ellos hasta agradecen la distancia social... ¡Que corra el aire!

