Melodie Peñalver quiere ser madre y va a hacer todo por conseguirlo. Con esta confirmación nos hemos levantado este 10 de diciembre, y es que la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado en su canal de mtmad que incluso se va a someter a un proceso de extracción y congelación de óvulos (como ya se plantearan Rocío Osorno o Yoli Claramonte) para asegurarse de que, el día que quiera, podrá tener un hijo con un óvulo sano y joven como los que tiene ahora: "Soy joven, tengo 30 años y no estoy diciendo de tener un hijo ya, pero soy una persona súper precavida, me gusta pensar en todo, y empecé a buscar información. Me encontré con la posibilidad de congelar óvulos, y es lo que voy a hacer", ha revelado.

"No es algo que me preocupe a un futuro cercano, pero sí me gustaría ser madre. Soy consciente de que no sé qué puede pasar en la vida, si voy a tener pareja, si me voy a quedar soltera... pero he contemplado la posibilidad de ser madre yo sola. Ahora mismo no voy a ser madre, pero quizá sí dentro de 5 ó 6 años", ha adelantado. "Cuanto más joven sea el óvulo, más favorable va a ser todo para que salga bien, porque está en mejores condiciones", añadía, y más teniendo en cuenta su problema de salud.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¿Que yo el día de mañana quiero formar una familia? Ese óvulo lo rescato, lo fecundan y me lo insertan. ¿Que quiero ser madre soltera? Igual: a través del método que yo quiera, lo fecundan y me lo ponen", ha contado sobre el proceso, que va a llevar a cabo con una clínica privada.

La vida le ha dado una vuelta de 180 grados

Melodie se veía siendo madre joven y felizmente casada, pero se ha dado cuenta de que la felicidad no es sólo eso, y que la vida tiene mucho que ofrecer antes de tener descendencia: "Yo era de las que decía que con 20 años quería estar casada y con hijos. Pero eso es lo que nos cuentan en los películas de Disney, y con el tiempo te das cuenta de que la vida es más que eso. Yo ahora pienso, con 30 años, en tener hijo, con la vida que llevo y las cosas que me están pasando, y sería lo último que haría. No me haría feliz. Creo además que es la mayor responsabilidad que existe, y cuando esté segura de tener una vida estable y en la que le pueda dar tranquilidad a mi hijo, lo tendré, pero ahora mismo no la tengo", ha dejado claro. Vamos, que nos va a tocar esperar para verla con un churumbel...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io