Steisy es a día de hoy una mujer nueva, pero aunque está tratando de disfrutar de su nuevo yo tras su liposucción, hay quienes no le están dejando vivir, especialmente sus haters, que están a la orden del día de todo lo que hace y dice. La ex tronista ha querido sentarse en su canal de mtmad para dar ciertas explicaciones sobre por qué se ha hecho una liposucción, y es que hace unos meses decía que se veía la mar de bien estando más gordita, ahora que ha adelgazado por medio de la cirugía estética, cree que debe salir al paso y decir qué la ha llevado a eso.

"Yo me sentía bien porque me veía guapa. Evidentemente yo me miraba al espejo y decía 'esta no soy yo, yo quiero tener el cuerpo de antes'. Y ahora que he adelgazado me veo mejor. ¿Antes estaba más guapa que nunca? ¿Me veía como yo quería? Pues no. Me decís: '¿Y cómo es posible que te vieras guapa antes y te operes si te veías guapa?' Pues porque puedo estar más guapa todavía, porque puedo volver a mi peso normal, que es a lo que llevo acostumbrada toda mi vida. ¿O porque haya engordado tengo que quedarme ya gorda para siempre porque parece que le estoy fallando a mi yo gorda? No tiene sentido. Las personas se pueden ver guapas como les salga de los cojones", ha sentenciado antes de añadir: "Si me tiro cuatro años cuatro horas diarias en el gimnasio y con una dieta del copón, igual también lo consigo, pero si puedo acortar con una lipo porque me lo puedo permitir, también lo hago".

Steisy siempre ha sido una abanderada de que, gordas o delgadas, las personas se vean bien en su cuerpo mientras estén sanas, pero nunca ha dicho que tengan que cambiarlo si no quieren, y ella estaba en un punto de su vida en el que necesitaba ese cambio, especialmente después de su depresión y de que se agravara por el acosador que le hizo la vida imposible: "Afortunadamente hay personas a las que les da por comer y no por cortarse las venas o colgarse", ha dicho amargamente.

Steisy ha revelado que llegó a pesar 45 kilos hace años al sufrir un trastorno alimenticio después de estar con un maltratador, pero que por todos los problemas que ha atravesado después subió hasta los 84. No se veía en su mejor forma pero se veía igualmente guapa, pero ha querido cortar esa espiral dedicándose en cuerpo y alma a recuperar su figura: "Antes de operarme tuve que perder 10 kilos, y sigo adelgazando. Lo primero que te enseñan es a comer bien y a ir al gimnasio, porque sin deporte el cuerpo luego se ve flácido, y la cara que tengo ahora no te la adelgaza una lipo".

Ahora Steisy ha demostrado que después de perder casi 10 kilos, operarse y seguir adelgazando, ha dejado atrás nada menos que 15 kilos en total, estando ahora en los 70: "El médico me ha dicho que con que pierda 5 kilos más es suficiente, pero yo quiero ver si puedo bajar a los 60 y quedarme con mi peso de antes", ha contado con mucha alegría. ¡Felicidades, Steisy!



