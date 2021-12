Aunque hace sólo unos meses nos temíamos lo peor, parece que entre Lola e Iván Rubio la cosa va mejor que nunca. La crisis y la ruptura llamaron a su puerta cuando sólo llevaban unos meses saliendo y ella se marchó a 'Supervivientes'. Sin embargo, tras hablarlo todo, se dieron cuenta de que realmente se querían, y a día de hoy están compartiendo casa en la Alicante natal de él. De hecho, Lola ha querido enseñar parte de la casa mientras la decoraban para navidad... pero no ha salido todo según lo planeado.

La parejita ha ido con toda su ilusión, en su último capítulo para mtmad, a comprar un árbol con sus guirnaldas, sus bolas y sus luces... pero varias horas y 160 euros después, la cosa no ha ido por buen camino: Lola lo calificaba de 'cutre' e Iván estába de acuerdo: "Cuando baje Papá Noel por esa chimenea va a ver este árbol y se va a subir otra vez. Este a año a los Reyes no les podemos poner leche y galletas, hay que dejarles mariscada, si no nos van a dejar ni las cagadas de los camellos", bromeaba.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Precisamente la chimenea es uno de los puntos de reunión en la casa a pesar de que en Benidorm está haciendo un tiempo espléndido (e incluso de manga corta) en plena Navidad, y es que es ahí donde los tortolitos pasan horas... jugando a Fortnite, un videojuego al que ambos se declaran adictos, teniendo incluso dos televisiones en el salón para poder jugar a la vez.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La casa aún está por decorar, y es que técnicamente no es suya: es un hogar familiar que les han dejado y donde Iván se crió desde pequeñito, pero que ahora, con permiso de la familia, pueden poner a su gusto: "Hemos cambiado algunas cosas, pero aún hay muebles de cuando Iván era pequeño. Por ejemplo, nos falta por pintar la escalera", ha contado Lola.

Mediaset

La ex superviviente no ha querido enseñar la casa muy al detalle teniendo en cuenta que tampoco es suya, pero gracias a su novio y al cariño de su familia, ya se siente como en casa. Eso sí, estas navidades van a ser muy diferentes para la leonesa: "Yo en León estoy acostumbrada una nevada, a ambiente de navidad, pero bueno, es la primera que paso aquí, aunque voy a ir a León, así que hemos decidido poner la casa súper navideña aunque no lo parezca", apuntaba con ilusión... aunque finalmente su árbol blanco con decoración roja y dorada no era de su agrado, pero aún así se mostraba "feliz": "¡Basta! Vamos a reivindicar la navidad cutre porque esta es la realidad: la gente en su casa tiene un árbol cutre, con una diadema de reno rota usada de varios años. ¡Se acabaron los postureos en navidad!", reivindicaba.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io