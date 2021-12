Dicen que ser influencer es casi sinónimo de cobrar mucho dinero por vivir la vida y no tener preocupaciones, pero no hacemos más que ver noticias de famosas en las redes sociales que, cada poco tiempo, tienen que parar por sufrir ansiedad, depresión o ambas a la vez. Algunas de las últimas han sido Dulceida o Yoli Claramonte, y ahora la que ha confesado que no está bien es Estela Grande. La ex de Diego Matamoros ha querido sentarse en su canal de mtmad para contar que no está pasando por un gran momento en lo profesional, y lo ha dejado muy claro con sus expresiones: "Estaba hecha una mierda. De aquí (señala la cabeza) estaba fatal".

Según ha contado ella misma, Estela vivió hace poco una desagradable situación en un acto al que acudió que le hizo tocar fondo y replantearse muchas cosas: "Notaba como que no valía, como que no sabía qué pintaba allí. Notaba como si me dejaran de lado. No fue una persona en concreto, sino un cúmulo de situaciones. Estuve diez minutos y me fui", ha dicho muy dolida.

Además, ha sumado a la ecuación algunas situaciones desagradables que vive en las redes sociales con los haters: "Afortunadamente puedo decir que la gran mayoría, como el 98%, de la gente que me sigue, me quiere, pero siempre hay algún comentario de alguien que de repente dice 'déjate de tantas fotos y ponte a trabajar'. Quien no entienda que las fotos, los vestidos, los eventos, los vídeos y todo eso forma parte de mi trabajo, no sé en qué mundo vive. Mi trabajo es hacer publicidad", ha querido dejar claro antes de apuntar que ese tipo de comentarios también duelen y molestan.

Una época muy estresante

Las navidades, unidas a las rebajas, están conformando una época muy estresante para Estela y todas sus compañeras influencers, y algunas lo llevan peor que otras: "He tenido un episodio muy bajito de ánimos, pero creo que todo ello va ligado a la presión, porque hay mucha competencia y mucho nivel... y claro, igual llegas a un sitio, te comparas y te hundes. Eso unido a que hay muchísimo trabajo y poco tiempo para entregar contenidos y tampoco tener ayuda ha desembocado en eso", ha explicado. "Pero ya estoy bien, estoy viendo que lo que hago está teniendo su recompensa, que lo que hago lo estoy mejorando poco a poco y lo estáis notando, y eso es muy guay", añadía.

