A pesar de que Natalia y Jesús rompieron hace meses y él entró en la casa de 'Secret Story' soltero después de varias infidelidades, el amor que aún se tienen está pudiendo con todo, y si hace unas semanas veíamos cómo se abrazaban y se agasajaban el uno al otro en la visita de ella a la casa, ahora parece que lo suyo podría tener una segunda oportunidad.

El componente de 'Gemeliers' se ha deshecho en halagos hacia Natalia mientras tenía una conversación con Sandra Pica: le contaba lo mucho que la echaba de menos, pensaba mucho en si ella podría haber rehecho su vida mientras él estaba en la casa, pero aun así dejaba claro que aún la quería, que se acordaba todos los días de ella, que Natalia "no tiene ningún defecto" ¡y hasta que, si ella quiere, será la madre de sus hijos!

Natalia no podía creerse, desde el plató, lo que estaba oyendo, y no podía evitar echarse a llorar: "Aunque ha sido la única persona con la que he estado, y vamos a hacer cuatro años el próximo enero, siempre digo que va a ser para siempre. Siempre pienso en positivo, y creo que los baches, por muy difíciles que sean de perdonar, sirven para reforzar. Al final lo importante es que sea buena persona. Aunque se diga que somos muy niños, también nos podemos enamorar siendo muy jóvenes, y yo siempre digo que estoy enamorada...", reconocía justo cuando se partía en dos y precisaba de un abrazo de Jordi, que no dudaba en consolarla. ¡Pobre...!

Jesús quiere recuperar el tiempo perdido

Jesús, por su parte, tiene claro que Natalia, aunque le ha hecho sufrir en alguna que otra ocasión, es la mujer de su vida, y cuando salga quiere arreglar las cosas definitivamente con su ex: la conoció con sólo 18 años, y a sus 22 está dispuesto a que funcione y va a poner toda la carne en el asador y, si ella quiere, que se vayan a vivir juntos. Al fin y al cabo, ha afirmado que el tiempo que ha estado alejado de ella durante el concurso le ha servido para darse cuenta de lo que quiere y lo que no en su vida. Eso sí, tal y como apuntó ella, "hay que darle tiempo al tiempo". ¿Funcionará?

