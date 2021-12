Dicen que cada uno con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana, y quien se lo ha tomado al pie de la letra ha sido Samira Jalil. La ex concursante de 'La casa fuerte' no sólo no niega, sino que además presume de todas sus intervenciones quirúrgicas: ya se hizo un aumento de pecho hace años, pasó por quirófano de nuevo por un problema con las prótesis, se ha hecho una marcación abdominal y también una reducción de grasa en caderas, cartucheras y zona interna de los muslos (además de varios rellenos con ácido hialurónico en la cara y bótox en la frente)... pero el 'moldeado' de cuerpo de Samira está lejos de terminar.

La joven, a sus 30 años, lleva más cambios que Mister Potato, como ella misma afirmó en una ocasión, pero no importa si es para verse bien, y ahora ha presumido recientemente de otro nuevo. Para hacérselo se ha ido nada menos que a Santiago de Cali, Colombia, un país muy famoso por la excelencia en las intervenciones estéticas, y concretamente en una: los retoques de culo y las liposucciones. Eso sí, tal y como nos ha contado ella misma, no ha ido sólo para eso: ¡también para participar en un reality!

"Ahora si quieren me critican pero con razón, porque yo puedo pagarme la operación en Cali", dice Samira en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde aparece prácticamente recién salida de la sala de operaciones y cubierta de vendas.

Más tarde quiso publicar otro vídeo mientras le daban un masaje drenante, presumiendo de nueva cintura y nuevo culo y "sufriendo por una lipo y no por amor", apuntaba con mucho humor. Y es que si ella se ve estupenda, ¿quienes somos nosotros para criticarlo?

