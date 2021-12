Ana Mena es considerada una de las jóvenes artistas más conocida de nuestro país y, ahora, parte del extranjero. La joven malagueña está cumpliendo todos los sueños que se propuso de pequeña, en concreto está a punto de cumplir uno muy importante. Ana Mena competirá en el próximo Festival de San Remo para representar a Italia en Eurovisión. Un hito impresionante para la artista española que sucede tras muchos años de trabajo y un 2021 especialmente exitoso en el país mediterráneo por su colaboración con el cantante italiano Fred De Palma.

En España, la artista es muy conocida entre los jóvenes, ya que sus temazos no dejan de sonar en cualquier discoteca y es imposible no marcarte una buena coreografía con sus canciones. También Ana Mena es muy conocida en Italia y su popularidad aumenta cada día más, tanto es así que hasta el Papa Francisco la había invitado al Vaticano para participar en la Gala de Navidad. La malagueña debía interpretar una canción propia y un villancico, siendo la segunda española en recibir este honor desde Alejandro Sanz en 2008.

Era un auténtico planazo y nos podemos imaginar la ilusión que le hacía a la joven, pero el plan definitivamente se ha cancelado. Las reglas de San Remo no permiten que ninguno de los concursantes oficiales formen parte de eventos televisado en los meses anteriores al evento, para evitar campañas publicitarias antes de tiempo y asegurarse la exclusividad y el misterio de las actuaciones. Por eso, la artista ha tenido que retirar su participación de este evento navideño que se retransmitirá por RAI, la cadena pública italiana y el canal de Internet del Vaticano.





