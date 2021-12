El amor no siempre es para toda la vida, y si no que se lo digan a Can Yaman y Diletta Leotta. El actor y la periodista estuvieron a punto de jurarse amor eterno cuando él le pidió matrimonio tan sólo unos meses después de conocerse, pero la realidad era que, aunque estaban muy enamorados, lo suyo fue tan rápido que no iba a ninguna parte: este mismo verano decidieron tomar caminos separados después de darnos envidia con sus mega vacaciones o los regalazos que se hacían el uno al otro, y es que la incompatibilidad de sus ocupadísimas agendas hacía imposible hacer navegar esa relación en la que tanto empeño habían puesto.

Ahora, sin embargo, corren nuevos tiempos en el corazón de Can Yaman, que entre todos los proyectos de trabajo que tiene entre manos podría haber decidido apostar de nuevo por el amor... con una nueva joven. Según apuntan varios medios, ella podría ser Maria Giovanna Adamo, una italiana morena, de 25 años y modelo de profesión, aunque bastante anónima. Vamos, nada que ver con Diletta.

¿Y por qué ha saltado la liebre? Pues porque fue el propio padre de Can Yaman el que, en una retahíla de fotos que publicó en Instagram por el cumpleaños de su hijo, publicó varias imágenes de él con personas muy queridas... y la modelo apareció entre ellas junto a Can, siendo ésta la primera foto que se tiene de ambos. La revista italiana 'Chi' se puso manos a la obra para investigar... y confirmaron que entre ambos podría existir algo más que una amistad, y no sólo eso: es que Maria Giovanna ya incluso conocería al círculo más privado del actor.

Por el momento, ninguno de los dos ha querido decir nada, aunque quizá viendo la que se le venía encima, Maria Giovanna ha decidido hacer privado su Instagram a pesar de que ya cuenta con unos 11.000 seguidores, así que parece que la chica sigue queriendo guardar algo de ese anonimato...

En lo que respecta a Diletta, de momento no se le conoce nueva pareja, y es que hace tan sólo unas semanas, poco después de que se conociera la noticia de la ruptura, ella misma quiso hablar abiertamente sobre ello, llegando a decir incluso que seguía pillada de él: "Creo que aún estoy enamorada. No sé qué pasará en el futuro. El amor es impredecible e incluso la vida es impredecible", apuntó, pero parece que la reconciliación está cada vez más lejos...

