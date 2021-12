Kiko Matamoros ha decidido someterse al polígrafo en 'Sábado Deluxe' para responder a las preguntas más íntimas sobre su vida privada. El colaborador siempre ha presumido de tener una vida sexual muy activa y ahora ha querido reafirmarlo sometiéndose a la máquina de Conchita, donde ha dejado muy sorprendidos a todos sus compañeros con las respuestas que ha dado. Orgías, tríos y número de personas con las que ha estado, el padre de Diego Matamoros no ha tenido reparo a la hora de responder a todo lo que le han preguntado sus compañeros.

"Yo creo que me he acostado con más de 500 mujeres. Tengo 65 años y me estrené el día que pasé de los 15 a los 16. He tenido tiempo en 50 años", ha indicado, dejando claro que el periodo que estuvo casado no fue un problema para él, algo que ya ha reconocido en más de una ocasión al confirmar que ha sido infiel más de una vez.

Telecinco

Por otro lado, ha desvelado que...¡ha hecho más de 30 tríos! El colaborador ha dejado claro que no solo fueron con mujeres, sino que también participaron otros hombres. "Si es una práctica que te gusta, es algo muy normal", ha indicado sin querer entrar en más detalles y evitando responder a la pregunta de si Makoke participó con él en ellas. Además, ha confesado que también ha participado en orgías. "Son cansadas, hay algunas que no acaban nunca y al día siguiente te duele todo todo".

En cuanto a las personas con las que ha estado, Kiko Matamoros ha reconocido que no piensa dar nombres nunca, aunque ha contado que algunas de ellas eran muy famosas, desvelando que dos son presentadoras de televisión. Lo que sí ha querido dejar claro es que por Terelu Campos nunca se ha sentido atraído, aunque le parece una mujer muy guapa.

Telecinco

Ahora, durante su relación con Marta López Álamo, el colaborador ha indicado que mantienen relaciones todos los días. "Es como un entrenamiento. Estoy convencido de ello. Tienes que tener a una persona al lado que te excite y te provoque este deseo. Tengo a mi lado a una persona espectacular. Cuando no lo hago duermo mal", ha asegurado dejando claro que las únicas ocasiones en las que no lo hacen son cuando él ha tenido que someterse a alguna operación.

