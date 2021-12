¡Qué duras son las traiciones! ¿Verdad? Pues eso es lo que ha vivido el tentador Sergio Beré (ahora EX tentador desde que Sandra Férriz y sus compañeras decidieran ponerle en un avión de vuelta a España) en 'La isla de las tentaciones', y es que llegada la quinta hoguera las emparejadas tenían que escoger a dos chicos para abandonar la isla... y el alicantino y Álvaro Arenas fueron los elegidos. Sin embargo, esta expulsión no sólo ha supuesto un duro palo para Sergio, sino también para Sandra, que ahora ha tenido que vivir cómo en uno de los debates el chico ha revelado uno de sus secretos mejor guardados...

Según reveló el joven de 25 años, Sandra Férriz le fue infiel a su pareja, Darío, con un ex novio, que da la casualidad de que es amigo de Sergio. Él prometió no decir nada si ella le daba citas o algo de protagonismo en el programa, pero viendo que cuando ha tenido oportunidad se lo ha quitado de encima, él, traicionado y herido, ha contado el secreto que ella pensaba que estaría a buen recaudo.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sergio, además, dio más detalles: Darío no tendría ni idea de esa infidelidad de Sandra con su ex, y es que la noche en la que ocurrió todo, ella le habría hecho llegar a Darío una foto en pijama para que pensara que estaba durmiendo... ¡cuando en realidad se estaría acostando con el otro chico! ¡Menuda fantasía de salseo!

De momento no se conoce la reacción de Sandra ni la de Darío a este bombazo, que ven el programa desde su casa y no pueden aparecer en los medios hasta que no acabe la edición para no desvelar qué pasó en la final, pero estamos seguros de que a quien no le va a hacer ninguna gracia es a Darío, que se ha mostrado de lo más enamorado de su chica desde el minuto 1...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io