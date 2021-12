Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año, pero para para Marina García y Jesús Sánchez se han convertido en un infierno. La pareja ha decidido irse de viaje romántico nada menos que a Miami, un lugar cálido para alejarse del frío que hace en España en esta temporada pre-navideña. Ambos se mostraban muy ilusionados justo antes de embarcar en el avión, subían historias de lo más acaramelados, contando los minutos para coger su vuelo. Esas ganas enterraban de lleno las 10 horazas que les esperaban por delante metidos en el avión... pero la mala suerte ha hecho que sus vacaciones empiecen con mal pie.

Después de un interminable viaje, con llegada poco antes de las 20:00 de allí, se dispusieron a recoger el equipaje: salía una, otra, otra... ¿Y la última? Faltaba una. Por más que esperaban no llegaba. Hartos de esperar, se acercaron a hablar con una azafata de la compañía aérea... y malas noticias: ¡les habían perdido una maleta igual que le pasó hace unos días a Tamara Gorro!

Cansada y mosqueada, Marina nos lo hacía saber a todos sus seguidores: "Nos han perdido una maleta llena de pertenencias personales. En otro país y sin maleta. Espero que nos den una solución inmediatamente", instaba a la compañía.

De momento no sabemos cómo habrá acabado la historia porque cuando se escriben estas líneas no han dado parte a través de sus redes sociales, si les localizarían la maleta o si ésta sigue dando tumbos por el mundo, pero desde luego es un mal trago que a nadie le gusta experimentar. ¡Qué mala pata! Al menos esperamos que este pequeño (gran) detalle no les amargue lo que les queda de viaje. Que disfruten ¡y que se preocupen a la vuelta!

