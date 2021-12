Un divorcio nunca es algo fácil, pero si te pasa como a Kim Kardashian, que tienes a tu ex dando por saco para volver a pesar de haberlo intentado todo bajo la promesa del 'voy a cambiar', se hace mucho más cuesta arriba. La socialité y empresaria ya presentó los papeles del divorcio hace unos meses con un motivo muy claro, "diferencias irreconciliables" (el motivo estándar para divorciarse en Estados Unidos), y harta como está de que su ex le pida volver en público y en privado, ha pedido al juez ¡que se meta caña con los papeles!

Ha sido a través de un documento que han presentado sus abogados (al que ha tenido acceso la revista People) como Kim Kardashian ha pedido, por favor, que se acelere el proceso y se le conceda el estatus de 'soltera', alegando que las diferencias irreconciliables "han existido y sigue existiendo", que la reconciliación entre las partes "ya no es viable" ya que Kim Kardashian "no desea reconciliarse con West y quiere que se termine su matrimonio".

"Kim ya no quiere estar casada con Kanye West", han dicho claramente sus abogados. De hecho, tanto el bufete como la propia Kim se habrían intentado poner en contacto con el rapero y su abogado "en varias ocasiones para intentar conseguir que el caso avanzase y tener así una resolución de matrimonio rápida y amistosa", pero debe de ser que Kanye está como quien oye llover...

Kim nunca ha ocultado que, a pesar de sus diferencias (y de algunas infidelidades que otras, que eso igual también tiene algo que ver), quería tener un buen trato con el padre de sus hijos porque quería que crecieran con las dos figuras, y de hecho en más de una ocasión se les ha podido ver juntos y mostrándose apoyo mutuo en sus proyectos o simplemente cenando, pero el cantante se lo está poniendo muy difícil. ¿Conseguirá Kim, al fin, la soltería que tanto ansía?

