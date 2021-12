Rosalía podría haber aparecido en un capítulo de la serie 'Élite', de Netflix, pero finalmente se cayó el proyecto

La artista sale con el cantante Rauw Alejandro: así fue el inicio de su historia de amor

¿Te imaginas a Rosalía actuando en una serie? ¿Y que esa serie fuese además la exitosa 'Elite'? Pues podría haber pasado. De hecho, los productores habían firmado un contrato con la cantante de 'La fama' para tenerla entre sus filas para esta cuarta temporada (para un pequeño cameo, tampoco te vayas a creer), pero la cosa se torció, Rosalía se debió de arrepentir... y al final los fans nos quedamos con las ganas de verla cantar algunos de sus temas para los alumnos de Las Encinas.

Según ha publicado El Confidencial en su web, la productora ha aportado incluso documentos en los que la cantante se comprometía a salir en un capítulo de la serie, que también había ya un guión preparado y hasta el título de este capítulo (que iba a ser el sexto de la cuarta temporada) se iba a llamar 'El mal querer'. Finalmente, y sin tiempo para hacerlo todo de cero, se llamó 'Te quiero mal' (así aparece, de hecho, en la actualidad en la plataforma) y contaron con la presencia de otra cantante que está despuntando, Ambar Lucid.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente en el capítulo se puede ver cómo Patrick, Ander y Phillipe aparecían hablando de un famoso concierto con mucha ilusión, pero a la hora de aparecer en pantalla, fue Ambar y no Rosalía la que acabó cantando (concretamente su tema 'Fantasmas'). De haber aparecido, la barcelonesa habría entonado 'Que no salga la luna' y 'Aute Cuture'. No sabemos si al final hubo problemas de agenda, si pensará en aparecer más adelante en nuevas temporadas o si simplemente se arrepintió y reculó (tarde), pero lo que está claro es que para ella la música es lo primordial...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io