Lucía Sánchez se ha comprado una casa nueva (y nos la enseñó sobre plano)... pero la cosa puede no salir como espera

Así fue la reconciliación tras las cámaras de Lucía con Isaac

Pocas ilusiones hay en la vida como la de comprarte una casa que te guste por habértelo currado durante años, convertirla en tu hogar y vivir solo o con tu pareja. Así de felices se las prometía, como todo el mundo, Lucía Sánchez. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ya contó en su canal de mtmad que se había comprado un piso en su pueblo natal, que no se lo entregaban hasta 2023 porque aún estaba en fase de construcción y que le hacía muchísima ilusión... pero no contaba con que su novio le pudiera frenar los planes.

Lucía e Isaac, tras superar una grave crisis, están viviendo un momento muy bonito, pero esa felicidad podría acabarse cuando Lucía tenga su piso: a ella no le importa quedarse en su pueblo aunque ahora vive entre éste, Madrid, Barcelona y donde sea que tenga que ir... pero Isaac, acostumbrado a las grandes urbes, a tener siempre algo que hacer, a tener mil posibilidades de planes... se agobia en pequeño pueblo de Cádiz.

Esto es un gran dramón, porque Lucía, tal y como ha explicado, quiere que él también esté a gusto, y de momento ha pasado por el aro de estar de alquiler donde él ha elegido, en Jerez de la Frontera, pero si todo va bien como hasta ahora, quizá tengan que plantearse muchas cosas cuando ella tenga su casa... ¡Qué dilema!

Las opciones de Lucía

A Lucía es evidente que le encantaría vivir en su casa, que además va a poner a su gusto, pero por Isaac es capaz de no vivir en él, alquilarlo y, el día de mañana, tener una propiedad solo suya, pero le daría mucha pena. Otra opción sería venderlo dentro de unos años para comprarse una casa en común, pero de momento la gaditana no tiene ganas de pensarlo, aunque sí se ha mostrado preocupada... ¡Esto sí que es un drama y no las películas de sobremesa de los domingos!

