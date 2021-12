Yoli Claramonte ha llegado a su límite. La 'influencer' ha confesado a través de su canal de 'Mtmad' que ya no puede más. Desde que se hizo conocida en 'GH 15', la joven no ha dudado en mostrar y compartir su vida con todos su seguidores. Sin embargo, el odio que existe en redes sociales ha provocado que ella acabe tocando fondo. "Parece que lo guay es mostrar solo lo feliz que estás y me he convertido en una hipócrita más", ha lamentado a la vez que aseguraba que esta situación ha provocado que acabe sintiéndose muy mal consigo misma.

"Espero y deseo que la gente no sea tan cruel en redes sociales, antes no era así, cuando empecé no había tanto odio. Es agotador ponerme una careta y decir que está todo fantástico cuando estoy viviendo una situación bastante agobiante", ha indicado dejando claro que ya no se ve con fuerzas de seguir compartiendo su rutina diaria con la misma naturalidad con la que lo hacía antes.

Mtmad

La ex gran hermana ha reconocido que ahora piensa cada cosa que dice porque sabe que todo será analizado, lo que ha provocado que ya tenga miedo cada vez que decide ponerse delante de la cámara a hablar. "Hagas lo que hagas se tiran al cuello, así que cuánto más pasas desapercibida y cuanto más hipócrita seas pues mejor. Mi mente ha petado. Antes me daba igual reír, llorar, cantar y bailar. Ahora me da miedo todo".

Lo cierto es que Yoli Claramonte siempre ha demostrado que no tiene ningún reparo a la hora de mostrar todos los aspectos de su vida. Desde su gran noche de bodas, hasta su parto o sus problemas de pareja. La joven siempre ha mostrado con naturalidad todos los aspectos de su vida, algo que ahora parece que se ve incapaz de seguir haciendo debido al gran número de comentarios dañinos que recibe.

Mtmad

La pareja de Jorge ha reconocido que siente que cada vez hay más odio en redes sociales, algo que no lleva nada bien. "Van a hacer daño, a herir. Lo que más me duele es todo lo que está relacionado con mi familia y que se metan conmigo a nivel familiar", le ha confesado a su terapeuta en una conversación que ha querido mostrar a través de su canal de 'Mtmad'.

Sin embargo, para superar este gran bache no está sola, y es que ha reconocido que sabe que cuenta con la ayuda incondicional de su pareja, que intenta animarle y aconsejarle para evitar que los comentarios que recibe sigan dañándole. "Se me pasará pero hay momentos en los que vienen curvas y hay que parar", ha indicado ella dejando claro que ahora no está pasando por un buen momento pero que está segura que conseguirá superarlo.

