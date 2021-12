'GH VIP': Todos los ganadores que hicieron historia en el concurso.



Pepe Flores coincidió en la casa de 'GH' con Alessandro Livi, Noemí Merino y Ariadna Cross, entre otros.

Pepe Flores es el hombre más feliz del planeta. El bailaor, famoso por ganar 'GH 12+1', y su chica, Marina, bautizaron el pasado 11 de diciembre a su hijo, Pepe Flores Jr. Rodeado de sus seres más queridos, abuelos, tíos y amigos, el bebé, que tiene ya un año y ocho meses, recibió las aguas bautismales en la Iglesia de Nuestra Señora del Valle, en Badajoz, el mismo templo en el que su mamá también fue bautizada. "A Marina le hacía mucha ilusión que fuera allí y a mí no me importó", dice Pepe.

Después, los 80 invitados, con todas las medidas de seguridad que marca la pandemia, se marcharon a una finca cercana a celebrar el bautizo por todo lo alto. Un fiestón que duró hasta bien entrada la madrugada, como nos cuenta Pepe y en el que, por supuesto, no faltó su baile.

"¿Cómo no iba a bailar en el bautizo de mi hijo? Claro que sí", nos dice orgulloso. "Mi hijo ya baila".

"La verdad es que lo hemos pasado muy bien. Ha sido todo muy bonito y al niño le han hecho un montón de regalos, pero lo mejor ha sido poder reunirlos a todos y que nuestra familia y amigos estuvieran con nosotros en un día tan especial", dice Pepe.

¿Y el niño no baila?

Sí, como un loco. Le han regalado unas botas de flamenco y no se las quita. No para de taconear. Y antes se ponía las mías que imagínate como le quedaban… (Risas).

¿Os animáis a ir por el segundo?

Pues nos gustaría, pero después de la pandemia y como están las cosas lo mismo tenemos que esperar.

¿Y vuestra boda? Porque también estaba en vuestros planes, ¿no?

Sí, ahora sólo queda nuestra boda. Estoy esperando el momento preciso para poder prepararle una bonita pedida a Marina.

¿Quiénes han sido los padrinos del niño?

La madrina, Beatriz, la hermana de Marina, y el padrino, David, un gran amigo mío.

Oye, ¿y no te animas a volver a la tele? ¿tienes alguna oferta?

Pues tengo alguna oferta por ahí a ver si llegamos a un acuerdo y me veis pronto otra vez en televisión.

¿Quieres repetir en otro reality? ¿Marina se anima también?

Pues ella no lo descarta, pero antes que participar en 'GH Dúo', por ejemplo, prefiero mucho más ir yo a 'Supervivientes'.

Sigues bailando. ¿Dónde podemos verte?

Claro que sí. Hasta el 16 de enero estoy en Barcelona y después tengo planeada una gira por Ucrania y Alemania.

Pepe Flores, en una imagen de archivo, durante una de sus actuaciones en el tablao El Corral de la Pacheca. QMD!

Ganador indiscutible de 'GH 12+1'

Pepe se hizo popular gracias a 'Gran Hermano'. Él llegó a la casa de Guadalix con un gran sueño: convertirse en bailarín y crear su compañía. Ahora, nueve años después, puede decir que lo ha logrado aunque la pandemia le ha afectado. De ahí que no descarte volver a participar en algún reality: "Ofertas tengo. A ver si llegamos a un acuerdo", nos dice ilusionado.

Pepe Flores con Mercedes Milá, presentadora de su edición. QMD!

