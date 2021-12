Bea Retamal y Dani G. van a pasar sus primeras navidades juntos. Y como niños con zapatos nuevos, la parejita ha compartido en su canal de MTmad cómo van a adornar su casa, cómo van a pasar estas fiestas -adelantamos que van a dar un gran paso en su relación- y también han desvelado un secreto por el que todos los seguidores de la valenciana se preguntaban: ¿Cuál es su nuevo tatuaje? Si estás sensible, prepara el pañuelo porque no puede ser más romántico.

Dani G. y Bea han comenzado su vídeo con una pequeña bronca, ya que ella quería comprar todos los adornos que veía, pero él, que estaba en plan ahorrador, la frenaba. "Me estoy enfadando, pero no vamos a discutir en Navidad", decía la exconcursante de 'Supervivientes'.

Captura TV

"Son nuestras primeras navidades juntos y sí que las vasmos a psar juntitos", han confesado. Debido al trabajo de Dani en 'First Date', solo tendrán cuatro días de vacaciones, pero piensan exprimirlos al máximo. La pareja pasará el 24 en Alicante con la familia de Dani y el 25, ellos y toda la familia del alicantino viajarán hasta Valencia para pasar el día con la familia de Bea. "Estando a una hora podemos juntarnos todos un día y vamos a hacerlo. Además se llevan bien", explicaban.

Y llegó el momento más romántico del día. Bea ha estado unos días de bajón y Dani ha tenido un detalle con ella para animarla que "nunca antes le habían hecho". ¡Le ha escrito una carta! Y ella, la llevará consigo para siempre, al menos una frase que es la que se ha tatuado en su brazo a la altura de la muñeca.

Captura TV

"Fue improvisado, no lo había hecho en la vida. Me levanté, empezó mi cabeza a dar vueltas y escribí unas cositas. Le dejé unos folios con flechas para que la encontrará y al final del pasillo dejé la carta y una vela", desvelaba Dani. Para Bea fue un "subidón" y por eso no ha dudado en leerla completa a sus seguidores y mostrar la frase concreta que siempre estará con ella. En ella Dani le decía cosas como "eres lo mejor que me ha pasado en la vida", "en las mejores historias los ganadores nunca se rinden y yo ya gané conociéndote aquel 16 del 3" y "firmado el que siempre estará a tu lado y nunca te dejará sola, porque juntos la vida es nuestra".

Captura TV

"Me he tatuado la frase 'los ganadores nunca se rinden' -con la letra de Dani- y lo he hecho ahí porque se ve siempre y me va a venir bien verla cuando esté de bajón", ha comentado Bea que afirma que ya está bien y explica que el motivo del bajón fue por una discusión con una amiga y por ver como sus planes para Navidad tenían que cambiar porque Dani tenía que trabajar. Emocionada ha terminado el Vblog diciendo que es está "agradecida de que todo sea como es y que te quiero mucho Daniel y te amo y estoy orgullosa de ti".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io