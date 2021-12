Estela Grande ha abierto las puertas de su casa. Tras mudarse con su novio a una casa de dos plantas y abandonar su pisito de soltera, Estela está ultimando todos los detalles para que su nuevo hogar. Aunque hace dos meses que ya está en esta nueva casa, no tenía apenas muebles y ahora ha recibido los de su dormitorio y ha hecho partícipes a sus seguidores de MTMad de su instalación, con 'unboxing' incluido.

La influencer se ha puesto manos a la obra para decorar la habitación principal de su nueva casa. Mesillas de noche de diseño, un banco para los pies de la cama, un enorme cabecero de terciopelo o una butaca de lo más cómoda son algunas de las cosas que ha recibido. “Sentía que necesitaba ya tener muebles en la habitación, llevaba dos meses sin muebles y me estaba desesperando”, aseguraba la itgirl.



El vídeo ha empezado con anécdota. Y es que el horario de los repartidores ha hecho una jugarreta a Estela. La habían dicho que los muebles llegarían de 8 a 10 de la mañana, pero al ver que se retrasaban, se metió en la ducha. Momento propicio en el que han llamado al telefonillo: “Me estaba lavando el pelo y repente 'ring, ring'. He tenido que salir empapada, no me he echado suavizante ni nada... he puesto perdida la ducha de agua, el baño y la casa entera...”, contaba divertida. Pero la espera ha merecido la pena.

Grande mostraba más tarde el resultado en el que se podía ver una impecable habitación de estilo elegante. Con un somier alto, la cama estaba decorada con un edredón blanco y dos cojines a cada lado, un banco negro a los pies de la cama en el que Estela confesaba que “acabaré dejando cosas solo, ya lo veréis”; y dos mesitas de noche de madera en tonos oscuros y con un estilo muy sencillo.

Mtmad

Además, la ex concursante de GH VIP presumía de cabecero de la cama: “Me encanta”, explicaba al abrirlo. “La verdad es que tenía ganas aunque me gustaba más la habitación de la otra casa, era más grande. Mira que esta es infinítamente más grande que la otra, pero la habitación, era más grande la otra”, confesaba a sus seguidores mientras descubría el cabecero.

En cada una de las mesitas podía verse sendos cuadros en fondo blanco con decoración rosa abstracta y, en su lado, una lámpara de sal “que me limpia de todas las malas energías la habitación”. “Esta tarde tengo una sesión de fotos en casa y me viene muy bien que ya esté todo para hacerme fotos en la habitación”, confesaba Estela.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io