Aurah ha hablado de la salud de su hijo, Nyan. La joven influencer ha confesado en su canal de MTMad que no está pasando por su mejor momento debido a la salud de su hijo. "Lleva una semana malo, sin colegio. Creo que he adelgazado más por eso", confesaba a sus seguidores en un nuevo vídeo. "Sigo haciendo noches con el niño, esto va a seguir así toda su vida. Esto no va a hacer un milagro y quitarse", destacaba la joven quien se defendía ante las críticas por mostrar una vida diferente en redes sociales. "Yo muestro en redes sociales lo que quiero que vean. Mi vida es mucho más", añadía.

No obstante, la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' tiene ayuda y es que, además de que Jesé se queda las noches que puede a cuidar de su hijo, la pareja también ha encontrado una nueva canguro que cuida al pequeño durante el día. "Me he escapado algún día para dormir", explicaba la canaria. Pero, como ya ha demostrado en varias ocasiones, sabe reponerse de los momentos más adversos, y esta vez no será diferente.

La pareja va a disfrutar de las vacaciones del jugador con un flamante viaje. "Estamos muy ilusionados los dos", aseguraba Aurah con una sonrisa de oreja a oreja. Y aunque ha mantenido en secreto adónde va a ir -dando como pistas únicamente un vestido corto y elegante que se pondrá para la primera cena, y un bikini- sí ha dicho que se irán una semana. "Es todo el tiempo que podemos estar por sus vacaciones y porque nos cuidan al niño".

El viaje será fuera de España, lo que hace que Nyan se tenga que quedar con el padre de Aurah. "Si algo le debo a alguien es a mi padre, mi madre, la mujer de mi padre y mi familia", detallaba. Gracias a su padre, la influencer podrá disfrutar de un retiro y descanso "de pareja y lo que surja", dando a entender que cabe la posibilidad de que estén buscando un hermanito para Nyan. ¿Vendrá Aurah embarazada de sus vacaciones?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io