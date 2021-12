Tom Brusse ha confesado que se encuentra muy enamorado. En su visita a Sábado Deluxe, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones 2' ha explicado quién es su nueva novia. Aunque en un principio era reacio a dar detalles ya que "es confidencial", el joven no ha podido evitar confirmar quese trata de Sarah López, una influencer de Francia, después de que el programa enseñara imágenes de la joven en la gran pantalla de plasma.

Todo comenzaba cuando Jorge Javier le preguntaba qué sentía cuando veía a Julen y Marta tan enamorados: “Estoy feliz por ellos, yo estoy enamorado”, respondía sin problemas el ex pretendiente de 'HyMyV'. Finalmente confirmaba que se trata de una joven de 30 años, catalana que se gana la vida con sus redes sociales y su propia línea de cosméticos. “No sé que tengo con las catalanas, pero ella es catalana. Como Sandra, como Melyssa y como tú”, aseguraba a Jorge Javier.

La joven de 30 años, con un millón y medio de seguidores en Instagram, mostró hace unos días unas imágenes de ella en la playa en lo que ella misma denominó como una escapada de lo más romántica por lo que podemos leer en su mensaje. "Gracias a ti por iluminar mis días y aportarme la sonrisa que tengo cada día en mi cara", escribía en unas imágenes en las que se la puede ver sola. En otra imagen, se la puede ver con un misterioso chico que todo apunta a que podría ser nuestro Tom Brusse. "Dejarte llevar también es bueno", apuntillaba.

Mientras que él está a caballo entre Francia y España, su nueva ilusión está afincada en Dubái, desde donde ha cogido gran relevancia en Francia. Por ello, ambos participaron en un reallity show en el país galo, donde comenzaron a salir: "¿Os acostastéis en el programa?", preguntaba sin tapujos Jorge Javier; "No, yo no hago esas cosas", respondía el francés despertando la carcajada de los colaboradores.

“¿Cuánto te va a durar? Unas semanas ¿No?”, le preguntó Jorge Javier, a lo que Tom respondía: “Esta vez un poco más, un par de meses”. Tom regresó de las grabaciones del programa en Francia y de una visita a su chica hace apenas una semanas. "He viajado, he descansado. Estamos ante un Tom nuevo", confesaba en la gala de 'Secret Story' del 2 de diciembre. ¿Será verdad que esta vez va en serio?

