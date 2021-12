Cristina Porta ha contado qué es lo que le une a Steisy

Steisy defiende a Cristina Porta pero lanza sus 'zascas' contra Sandra Pica

No te pierdas nada de 'Secret Story' en quemedices.es

'Secret Story' está a punto de llegar a su 'happy ending' tras más de tres meses de concurso. Desde la expulsión de Sandra Pica y la entrada en la final de Luis Rollán, la última gala está ya a la vuelta de la esquina, y los concursantes que quedan dentro de la casa se han tenido que enfrentar a un juego mítico de 'Gran Hermano' que han implementado también en este formado: la rueda de prensa. Los colaboradores de plató han sido los que han enviado sus preguntas a través de Jordi González, y probablemente una ha sido la que más aplausos ha levantado: la de Steisy.

La de Granada ha sido siempre una firme defensora de Cristina Porta porque cree que va de frente y, tal y como rezaba su pregunta, se ha 'ventilado' sin problema literalmente a la mitad de los concursantes después de haber estado nominada en 7 ocasiones (con lo que se convierte en la concursante más nominada de la edición).

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"¿Cómo te sientes después de ventilarte, uno por uno, a todos los que te han ido nominando?", quería saber Steisy. "He sido como soy desde la primera semana (y por eso) me han podido expulsar en muchas ocasiones. No siento que me he ventilado a mucha gente, siento que la gente está donde tiene que estar", respondía tajante, pero también revelaba que ella y Steisy son muy parecidas: "No sé si me estará defendiendo, pero me gustaría, porque siento que tenemos algo en común, y es que las dos somos muy naturales, muy reales... aunque lo mismo me está criticando, no lo sé".

Precisamente eso de 'ir de frente' a ambas les ha salido regular a veces, porque les han salido enemigos de debajo de las piedras, pero sin duda algo estará gustando de ambas que están en televisión triunfando...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io