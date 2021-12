La vida de Danna Ponce parecía de color de rosa: le iba estupendamente en el trabajo, ha estrenado un pedazo de novio guapísimo que le da estabilidad y felicidad (y seguramente otras muchas cosas que no podemos escribir por aquí)... pero de buenas a primeras esa racha de buena suerte se truncó hace unas semanas, cuando ella misma reveló en sus redes sociales que había tenido un grave accidente de tráfico del que había salido viva casi de milagro, y ahora ha usado su canal de mtmad para dar unos escalofriantes detalles: "Salí volando", ha contado.

Todo ocurrió dos semanas atrás: "Tuvimos un accidente Juan y yo en Granada, que nos fuimos a pasar el puente de vacaciones. Se nos metió un coche en una rotonda. Nos pegamos una leche increíble. He estado de baja hasta hace nada... pero ha sido casi como volver a nacer", ha contado.

La rubia influencer ha dejado claro que fue culpa del otro coche, pero también ha reconocido su parte de culpa: "Iba distraída, mal por mi parte. Sólo oí gritar a Juan, y ya lo siguiente que recuerdo es tener el coche encima, yo salí volando, caí, un chico vino a ayudarme... fue todo súper rápido. Y cuando estaba cayendo sólo podía pensar en 'madre mía, cómo pase un coche ahora por encima'... ¡porque estábamos en medio de una rotonda!", ha recordado todavía con el miedo en el cuerpo.

Ahora ha dejado claro que está como nueva y muy recuperada, pero las fotos de cómo quedó tras el accidente dan escalofríos... ¡menos mal que todo quedó en el susto! Aunque seguro que ya no le vuelve a pasar eso de ir distraída al volante. ¡Si es que hay que tener mil ojos! Que se lo digan, si no, a otros famosos como Mercedes Milá u Orlando Bloom...

