Laura y Diego Matamoros: unidos... pero lejos

Mónica Cruz

La actriz Mónica Cruz fue de las pocas (por no decir la única) que apostó por el rojo. La joven vive centrada en su hija, Antonella, con la que le gusta compartir toda su vida. En cuanto a sus vacaciones de verano, éstas van a tener que esperar, pues está rondando la serie `Velvet´. Por tanto, su pequeña tendrá que estar en algún campamento de verano.

Respecto al amor, la hermana de Penélope Cruz dijo estar abierta, pero con la calma: "No es algo que me quite el sueño, no hay que darle más importancia de la que tiene".