Raquel Mosquera.

La concursante apareció al 'photocall' casi irreconocible. Aunque sigue siendo rubia, se ha arreglado las mechas y al hacerse un recogido, parecía ¡morena! Eso más el intenso moreno que ha cogido su piel, verla de nuevo maquillada y con este 'look' tan sexy y juvenil, casi que no parecía ni ella.

Está muy orgullosa de su paso por 'Supervivientes' y hay algo que la ha emocionado por completo; recibir el apoyo de Rocío Flores. La nieta de Pedro Carrasco se ha declarado 'fan' del concurso de Raquel y eso para ella es muy importante y no puede evitar emocionarse cuando habla de ello.