Boris Izaguirre

El escritor y colaborador fue uno de los invitados más coloridos con su look. Boris, muy amigo de Màxim Huerta, no pudo evitar hablar de su dimisión como ministro de Cultura y Deportes y de darle tiempo para asimilar esa semana en el poder tan tensa: "Me da mucha pena, porque creo que ha sido todo muy complicado. Es difícil vivir una cosa así, tan pública. Yo no he hablado todavía con él, pero creo que, como amigos, lo mejor que hacemos es dejarle y que sea él el que dé la señal de querer hablar con nosotros".