Aciertos y horrores: así fue el estreno de de 'Paquita Salas' en la alfombra roja

Aless Gibaja

Por contraposición, Aless Gibaja no se dejó ni un brillo por poner para la alfombra roja de 'Paquita Salas': top, botas, gafas de sol con aplicaciones... ¡lo llevaba todo! Le íbamos a poner un 'bien' por el look, pero como tiene la narices de ponerse estos looks sin que le importe lo más mínimo el 'qué dirán', se lo subimos a un notable.