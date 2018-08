Ariana Grande o Kim Kardashian, entre las peor vestidas de la semana

Son celebrities y ricas sí, pero eso no les da carta blanca para ponerse cualquier cosa y salir a la calle como si fueran divinas de la muerte. Te desvelamos los looks para echarse a llorar que esta semana han lucido sin vergüenza ninguna varias famosas internacionales como la cantante Ariana Grande que encabeza el ranking por un look complicado, raruno e incómodo para los días de caloraco que tenemos. Pero ojo que los otras cinco famosas que la siguen no tienen tampoco desperdicio. Tenemos a Kim Kardashian a medio vestir y con medio pechamen fuera. A Gigi Hadid, con un modelo entre para bailar flamenco o para tocar las maracas. January Jones optó por un traje con unas transparencias muy muy extrañas mientras que Hilary Duff se planta todos los colores del mundo a la vez, Por último, Vanessa Hudgens se pone en plan 'CSI Miami' para intentar pasar de incógnito. Con este panorama, les recomendamos a todas que se den una vuelta por las últimas pasarelas de moda y, de paso, que llamen a una estilista urgente por favor...