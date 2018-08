El día a día de los famosos

Roy Galán hace una emotiva reflexión sobre la mujer tras el acto de superviviencia de Lena Dunham.

"A Lena Dunham le extirparon el útero tras diez años sufriendo endometriosis. La enomedriosis es una enfermedad producida cuando el endometrio que recubre el interior del útero crece fuera del propio útero. Pero lo que te dicen es que el dolor de regla "es normal" y te pinchan y te manda a casa. No, no es normal que la regla duela y es responsabilidad de los médicos estudiar si la paciente tiene endometriosis. Es necesaria una medicina con perspectiva de género y no educar a las mujeres a aguantar, a sufrir, a decirles que son una exageradas o unas débiles.Se estima que casi un 10% de las mujeres sufren de endometriosis y tardan años en detectarlo. Lena Dunham se sometió a una histerectomía total hace nueves meses y hoy lo ha celebrado subiendo esta foto a su Instagram. Una foto que muestra su cuerpo que es su hogar, su casa, indemne. Existe un grandísimo estigma sobre las mujeres sin útero.A las que dicen de manera espantosa haber vaciado.Como si las mujeres por dentro solo tuvieran un útero. No. Las mujeres tienen venas por las que corre la sangre necesaria para que sus ojos puedan seguir viendo.

Las mujeres tienen corazón y cerebro y pulmones llenos de flores.Las mujeres sin útero están llenas de vida.Un amigo de Lena llamó a su útero Judy. Y Lena se tatuó RIP Judy en un costado.Judy era una posibilidad, pero en absoluto la única. No poder quedarte embarazada solo significa que no puedes quedarte embarazada. Que no puedes hacer una cosa. Pero puedes hacer tantas, tantísimas, cosas.P uedes escribir un libro, adoptar, viajar a Francia, restaurar un viejo mueble de alguien que ya no existe, volver a escuchar aquella canción, bailar.Puedes ser madre de todo lo que cuides si es lo que quieres.Lena celebra hoy su supervivencia. A todo aquello que le dijeron que tenía que ser. Lena, como todas las mujeres que continuaron, conmemora el darse a luz a sí misma. A cada instante que no es el último. Aquí.En este planeta rodeado de oscuridad en el que hay dolor y belleza.Lena tiene la vida en su sitio. Y su amor. Para que Judy se sienta muy orgullosa. De haber formado parte de ella".